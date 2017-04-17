Öğrencilerin sergisi büyüledi

Anaokulu öğrencileri sergiledikleri eserlerle büyülediler. Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde Vali Mehmet Ali Türker Anaokulunun öğrencilerinin eserleri büyük ilgi gördü.

Haber: Esra Öztürk

Belediye başkan yardımcısı Zerrin Biçer Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Şener, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı “Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu 23 Nisan Karma Resim sergisi” kurdele açılışı ile gerçekleşti. Açılışta kısa bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer böyle etkinliklerin kendisini çok heyecanlandırdığını, miniklerin yaptıkları eserleri görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Biçer eserleri hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Açılışın ardından davetliler Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Karma Resim sergisinde yer alan eserleri incelediler.