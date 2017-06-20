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Öğretmen görevden alındı

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Öğretmen görevden alındı
Dün gazetemizde manşet haber olarak yayınladığımız “Okulda şiddet” başlıklı haberimizin ardından harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük konuyu araştırma üzere iki müfettiş görevlendirdi.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Latife Hanım Anaokulu güvenlik kamerası görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş ve okul öğretmenlerinden M. Acar hakkında veliler çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayette bulunmuşlardı. Okul koridorunda küçük bir öğrenciyi yerlerde sürüklerken görüntüleri ortaya çıkan öğretmen hakkında üç farklı ailenin çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesi ile adli makamlara suç duyurunda bulunduğunu belirttiğimiz haberimizin ardından Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Konuya ilişkin görüşlerini almak için telefon ile aradığımız Bolu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, “Benim resmi açıklama yapmam uygun değil. Sadece konu müdürlüğümüze intikal eder etmez Milli Eğitim Müdürümüz tarafından inceleme başlatılmış ve konuyu araştırıp rapor hazırlaması için müfettişler görevlendirildiğini biliniz. Çocuklarımız kurumumuzun ve biz öğretmenlerin var oluş nedenidir. Olayın her yönü ile aydınlatılması ve kusurlu olan herkesin gereken hukuki yaptırımlara tabi tutulması kaçınılmazdır. Gerekenin hukuk çerçevesinde yapılacağından kimse kuşku duymamalıdır” dedi.

Dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü olayda adı geçen öğretmen M. Acar’ı açığa aldığı ve müfettiş raporu neticelenene kadar görevden el çektirdiği belirtildi.

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