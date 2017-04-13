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Öğretmen taciz suçlamasıyla tutuklandı

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Öğretmen taciz suçlamasıyla tutuklandı
Sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen, bugün görülen duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber; Uğur BALABAN

İddiaya göre, Bolu'da bir okulda öğretmenlik yapan evli ve üç çocuk babası İ.S., kızıyla aynı okulda okuyan K.Ö. (13) isimli kızın annesi G.B. ile tanışarak 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Aralarında çıkan tartışma sonucu 6 ayın sonunda ilişkileri biten şahıslardan G.B.'nin kızı K.Ö., annesine İ.S.'nin kendisine 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan İ.S., mahkemede verdiği ifadede suçlamaları reddederek, “Ailemle sorunlu olduğum bir dönemde K.Ö.'nün annesi G.B. ile bir ilişkim oldu. Arada sırada evlerine gidip geliyordum. Kızı K.Ö.’yü de kızım gibi severdim. Ailecek gezerdik. 6 ay sonra aile hayatım bozulunca G.B. ile ayrıldık. Herhangi bir cinsel istismar sayılabilecek davranışta bulunmadım” diye konuştu.

13 yaşındaki K.Ö. ise ifadesinde İ.S.’nin kendisine 3 kez cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, İ.S’nin de üzerinde kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi. Tutuksuz geldiği mahkemeden kelepçelerle çıkan İ.S. kararı duyunca bir süre şok yaşadı.

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