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Okul Sporları Müsabakaları 4 Dalda Sona Erdi

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Okul Sporları Müsabakaları 4 Dalda Sona Erdi
Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Futbol Gençler A, Basketbol Gençler A, Voleybol Gençler A, Oryantiring Gençler müsabakaları sona erdi

Haber : Uğur Balaban

Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Futbol Gençler A, Basketbol Gençler A, Voleybol Gençler A, Oryantiring Gençler müsabakaları sona erdi.
Okul Sporları Futbol Gençler A İl Birinciliği 90 sporcunun katılımıyla Karaçayır Sentetik Futbol Sahalarında, Okul Sporları Basketbol Gençler A İl Birinciliği 282 sporcunun katılımıyla 17 Temmuz Spor Salonunda, Okul Sporları Voleybol Gençler A 160 sporcunun katılımıyla 17 Temmuz Spor Salonunda, Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği 42 sporcunun katılımıyla Gölköy Parkurunda gerçekleşti.
Okul Sporlarında mücadele eden bütün sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve Şube Müdürleri dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verdi.  İl birincileri grup müsabakalarına katılmaya ve ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

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