Okul sporlarıyla güçlü bir Bolu

İlimiz “Spor kenti Bolu” olma yolunda hedefine emin adımlarla yürüyor. Okul Sporlarında Bolu’nun 2016-2017 yılının başarıyla devam ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem bir mesaj yayınladı.

Haber: Gökhan AKSOY

Ertem mesajında şu sözleri ifade etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin programlanması, beden eğitimi ve spor faaliyetleri esaslarının tespit edilmesi, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi için yapılan okul sporları faaliyetleri kapsamında ilimizde 2013-2014’te 3393 çocuğumuz, 2014-2015’te ise 3356 çocuğumuz okul sporları faaliyetlerine katılmıştı. 2015-2016’da bu sayıyı 4028’e, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 13 Nisan 2017 itibari ile 4330’a ulaştık (okul sporları faaliyetleri Mayıs ayı sonunda tamamlanacaktır), yani 3393’ten 4330’a çıkan sporcu sayımız %28’lik bir artış göstermiştir. Bu verilere göre müsabaka sayısı da müsabakalara katılan okul sayısı da aynı şekilde artmış durumdadır. Ayrıca 2017 yılı itibari ile erkeklerde 9422, kadınlarda 5585 toplamda 15007 lisanslı sporcumuz olmuştur. Bu başarının oluşmasında başta Bolu Valimiz Sayın Aydın Baruş olmak üzere Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz’ın, okul müdürlerimizin, beden eğitimi öğretmenlerimizin, velililerimizin ve mesai arkadaşlarımın da büyük destekleri vardır. Biz de bu desteği fırsat bilerek antrenörlerimizle okul spor salonlarını en aktif şekilde kullanıyoruz. Hedefimiz okul sporları yoluyla güçlü bir gençlik oluşturmaktır. Çalışmalarımızı arttırarak Bolu’nun bu alandaki başarısını sürdüreceğiz. “Spor kenti Bolu” olmak yolunda hedefimize emin adımlarla yürüyoruz.”