Okullar Tatil Olurken

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

İnsan yaşamında olması işlenen çok karmaşık düşlerimiz vardır. Çocukluğumuzla başlar bu duygular. Bizim olsun isteriz bütün güzelliklerin. Kural tanınmaz bu çağda.

Gençliğe, delikanlılığa geçiş döneminde pembe hayallerde şekillenir bütün düşler.

Okulumuz vardır. Arkadaşlarımızı. Öğretmenlerimizi notlarımı düşleriz. Geniş açıdan bakmaya başlarız geleceğe yapmak istediğimizle yapılması istenenlerle başlar zıtlıklar.

Sarışını, esmeri, kalem kaşlısı, badem gözlüsü, endamlısı, alımlısı sarar bedenimizi. Rüyalarda gerçekleşir hayaller yollar çatallaşır. Doğru yolu bulmak zorlaşır. Dost ararsınız, ana babayı ararsınız, uykularınız kaçar yastıkla olursunuz arkadaş.

Olgunluk dönemidir adı. Düşünceleri kaplayan sis perdesi kalkar, etraf aydınlamaya, gerçekler ortaya çıkmaya başlar birer birer.

Evlenir Aile olursunuz. Birken iki olur çoğalırsınız. Evde eşinizi, sofrada aşınızı, yaşam için işinizi, beşikteki bebenizi düşünürsünüz, yaşam makarası geriye sarmaya başlamıştır film kopsun istemezsiniz. Hayatın döngü olduğunu anlarsınız dün sizin için düşünülenleri şimdi çocuğunuz için siz düşünürsünüz.

Çocuğunuzun başarısı getirir aileye mutluluğu. Okullar kapanıp kimileri getirir teşekkürü takdiri, diplomayı, mutludur tüm aile.

Kimileri de sanki hiç açmamıştır okulun kapısını sanırsınız karneyi toto kuponu. Geleceğe yönelik düşleriniz yıkılır kararır dünyanız.

Bir yerlerde yapılan bir yanlışlık olmalı. Doğru olan o yanlışı bulmak olmalı. Her şeye rağmen düşler devam edecektir. Etmelidir de umut olmasa yaşam içinden çıkılmaz olduğunu unutmayalım.

İşte okullar kapandı. Aile meclisinde doğru değerlendirmeyi unutmadan geleceği, yeniden derlendirmeliyiz unutmayalım ki umudumuz geleceğimizdir

Sağlık içinde iyi tatiller…