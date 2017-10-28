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Olayın aslı ortaya çıktı

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Olayın aslı ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Mengen’de meydana gelen olayda Zeki Öztürk’ün (71) parçalanmış haldeki cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeninin ayı saldırısı olduğu tahmin edilirken, olayın altından cinayet çıktı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Olay, 3 hafta önce ilimiz Mengen ilçesinde meydana geldi. Zeki Öztürk isimli şahıs evinden mantar toplamak için ayrılarak ormana gitmişti. Aradan uzun bir sürenin geçmesine rağmen Öztürk’ün dönmemesinin ardından yakınları endişelenerek olayı jandarmaya bildirdi. Jandarmanın aramaları sonucu Öztürk’ün cansız ve parçalanmış bedenine ulaşılmıştı. Öztürk’ün ölüm nedeninin ayı saldırısı olabileceği tahmin edilmişti.

Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Öztürk’ün ense bölgesinde saçma bulundu. Bu olayın üzerine soruşturma açan Jandarmalar, cinayeti işleyen kişiyi aramaya başladı. Aramalar sonucu Öztürk’ü öldüren kişinin ise o gün yanında bulunan arkadaşı M.Ç. olduğu ortaya çıktı. Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf eden arkadaşı M.Ç. gözaltına alındı. Zanlı M.Ç.'nin sorgusu devam ediyor.

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