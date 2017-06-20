Ölüm gurbette buldu

Haber; Gökhan AKSOY
28 Nisan tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 07 LAP 85 plakalı otomobilin 25 metre yükseklikten aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şakir Tunçer hayatını kaybetti. Manavgat-Ulukapı yolunda meydana gelen trafik azasında Şakir Tunçer’in kullandığı 07 LAP 85 plakalı otomobil, Çeltikçi-Ulukapı kavşağı yakınlarında 25 metre yükseklikten aşağıya uçmuş, otomobilde bulunan Zeynep Tunçer, Kamile Tunçer, Ayşe Fatma Kurtoğlu, Mehmet Kurtoğlu ve Elif Sahra Kurtoğlu yaralanmıştı.
Kazada ağır yaralanan ve 50 gündür Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan otomobil sürücüsü Şakir Tunçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolu Mengen Nüfusuna kayıtlı Şakir Tunçer’in Manavgat’ta bir otelde aşçılık yaptığı bildirildi.
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Haber; Gökhan AKSOY
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