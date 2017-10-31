ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Geçici dünyada her şeyin bir ilk ve sonu var. Canlılarda ilk doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Cansızlarda bu süreye kullanım ömrü deniyor. Üründe imalat ve son kullanım tarihlerli belli. Ya canlılarda ?!

Canlılıarda; kimse ne için dünyaya geldiğini bilmediği gibi ölüm tarihini de bilmiyor. Bilinen bir şey var ki, yaşam sürecinde zaman dilimdeki davranış notu. Kubbede kalan hoş sedanın kulaktaki yankısı, belekte kalan izler. Burada alınan not iyi ise ölümden sonrada yaşıyor, yaşatılıyorsunuz demektir.

Dünya hayatı sonlananların ardında kalanlar ölenin hatıraları ve bıraktığı eserleriyle avunur, teselli bulurlar. Bu anlamda yaşamı değerlendirmekte ölçü, topluma iyi hizmet, eser bırakmak, yardımlaşmak ve adaletli olmaktır.

Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Nihat Alpat Öztürk hizmette bulunduğu birimlerde sevilen sayılan kişi olmuştur. Çalıştığı birim adına bir bina bırakmış, toplumda sevilen onur duyacağı örnek insan imajı bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Hakkımız varsa helal. Mekanın cennet olsun derken kederli ailesine sabır diler başımız sağ olsun derim.