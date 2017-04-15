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ÖNEMLİ DUYURU

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ÖNEMLİ DUYURU
11-12-13 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ’ n de 13 Mayıs 2017 günü açılacak olan stantlarla ilgili Bolu Kent Konseyi Başkanlığı bir duyuru yaptı.

 

Haber: Erdal Tanrıverdi.

Duyuruda İzzet Baysal Şükran Günlerinde Stand acacak Kuruluşların Stantlara özel ve Milli Eğitime Bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları  katılabileceği ve ayrıca  Stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, yörelerin tanıtımı, el sanatlarının sergilenmesi, resim ve el işi sergileri gibi etkinliklere yer verilecektir denildi. Stantlarda ambalajlanmamış yemeklerin tanıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Stantların tertip, düzen ve temizliği günün önemi göz önüne alınarak azami özen gösterilecek, bu durum stantları talep edenler tarafından sağlanacaktır. Stant almak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşları ve okullar 25 Nisan 2017 tarihine kadar Kent Konseyi Sekretaryasına dilekçe ile müracaat edeceklerdir ifade edildi.

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