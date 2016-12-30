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Onun için sıraya girdiler

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Onun için sıraya girdiler
Boluspor`da büyük operasyonda gönderilen futbolcular arasında yer alan Özgür Özkaya`ya teklif yağıyor.
 
Kırmızı beyazlılar geçtiğimiz günlerde gönderdiklerini açıkladığı 8 isim arasında yer alan sol bek Özgür Özkaya`ya Yeni Malatyaspor ve Giresunspor`un talip olduğu öğrenilirken Süper Ligden de teklif aldığı iddia edildi. Şok bir kararla kendisine takım bulması istenen oyuncun gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. 
Bu ismin gönderilmesinde taraftarın tepkisi devam ediyor.
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