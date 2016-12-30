Onun için sıraya girdiler

Boluspor`da büyük operasyonda gönderilen futbolcular arasında yer alan Özgür Özkaya`ya teklif yağıyor.

Kırmızı beyazlılar geçtiğimiz günlerde gönderdiklerini açıkladığı 8 isim arasında yer alan sol bek Özgür Özkaya`ya Yeni Malatyaspor ve Giresunspor`un talip olduğu öğrenilirken Süper Ligden de teklif aldığı iddia edildi. Şok bir kararla kendisine takım bulması istenen oyuncun gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Bu ismin gönderilmesinde taraftarın tepkisi devam ediyor.