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Onurlu bir devlet adamı ol

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Onurlu bir devlet adamı ol
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada İş İçleri Bakanı Süleyman Soylu’yu onurlu bir devlet adamı gibi davranıp istifa etmeye çağırdı.

Haber: Gökhan AKSOY

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu onurlu bir devlet adamı gibi davranıp istifa etmeye çağırdı.  Tanju Özcan Meclis oturumunda yaptığı konuşmada “Sayın başkan biliyorsunuz ben bu AKP hükümetine güvenoyu vermedim. Bugün itibariyle de ne kadar isabetli bir karar verdiğimi görüyorum. Bugünde fikrim değişmiş değil. Şimdiye kadar kurulmuş bu AKP hükümetlerinin ortak bir özellikleri var. İç İşleri Bakanları, maalesef İç İşleri Bakanları anlamında gelen gideni aratıyor. Bu noktadayız. Sayın İç İşleri Bakanı Cumhurbaşkanından sonra en çok konuşan siyasetçisi. Ben kendisine şu öneride bulunmak istiyorum. Şu konuşma sürelerinin yarısını terörle mücadeleye ayırsa inanın bugüne kadar meydana gelen olanların en az yarısı meydana gelmiş olmazdı. Demokratik ülkelerde biliyorsunuz sorumlu olan siyasetçiler sorumluluğunun gereğini yaparlar. Bu olayların yarısı Japonya da olsaydı bugün Japon İş İçleri Bakanı on kez istifa etmişti. Sayın Bakanı onurlu bir devlet adamı gibi davranmaya ve istifa etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı

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