Organik Tarım Potansiyeli Değerlendirildi

İlimizde organik tarımın mevcut durumu ile potansiyelinin belirlenmesi ve yapılan/yapılacak organik tarım projelerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen organik tarım çalıştayı, Gazelle Resort Otel'de gerçekleştirildi.

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Vali yardımcısı ÜNAL COŞKUN ile birlikte tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları, Organik tarım işletme sahipleri, il ve ilçe müdürlüklerimizdeki idari ve teknik personel ve çiftçilerin katıldığı toplantıda, ilimizin mevcut organik tarım potansiyeli ile uygulanmakta olan ve yapılabilecek organik tarım projeleri görüşüldü.

İl Müdürümüz İsmail TAŞ, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada;

"Genel bir tanım yapmak gerekirse organik tarım; İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal ve sentetik girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir, diyebiliriz.

Başka bir ifadeyle, organik tarım, doğayı sömürmeyen sürdürülebilir bir tarım yöntemidir. Bu yöntemde kimyasal gübre, ilaçlama, hormon gibi dış etkenler kullanılmaz. Tamamen dedelerimizin gerçekleştirdiği doğal üretim yöntemlerinin, günümüz şartlarında ve teknik bilgiler ışığında kontrolü ve sertifikalı yapılmasıdır.

Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Organik Tarım, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan, alternatif bir üretim şeklidir.

Organik tarım, sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda dünyanın korunmasına da katkı sağlar. Mevcut tarım alanlarının azalmasını, çölleşmesini ve kullanılamaz hale gelmesini önler. Organik tarım bu noktada hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan, sağlıklı yaşamı destekleyen bir sistemdir.

Bizler toprağımızın çölleşmesini, soluduğumuz havanın kirlenmesini ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın doğal olarak beslenmesini sağlamak amacıyla organik tarıma büyük önem veriyoruz.

İlimiz, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol şehrin ortasında, ticaret ve ulaşım yollarının kesiştiği bir noktada olmasına rağmen, tabiatın henüz doğallığını kaybetmediği bir yapıyı da muhafaza etmektedir. Bu durum, bozulmamış bir ekosistem isteyen organik üretim konusunda avantaj sağlarken, üretileni pazarlayabilmek açısından da büyük bir fırsat sunmaktadır.

2014 yılından itibaren İl Müdürlüğü olarak da organik tarım çalışmalarına daha fazla eğildik ve 4 proje hazırladık. Bunlar; Organik Yumurta Projesi , Organik Arıcılığa Geçiş Projesi (200 Kovan), Doğadan Organik Ürün Toplama Projesi ve Atıl Durumdaki Konvansiyonel Tavuk Kümeslerinin Organik Üretime Dönüştürülmesi Projesi'dir.

2014 yılında hazırlanarak teklif edilen bu 4 proje içinden Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucu, Organik Yumurta Projesi uygun görülerek, 86.500 ₺ bütçe tahsis edilmiştir. Burada Bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bakanlığımızın destek ve koordinesinde ilimizde organik yetiştiriciliğe "ORGANİK YUMURTA" ile başladık. "Organik" söylemesi kolay ama uygulaması zor bir alan. Bu noktada nihai başarı için detaylı araştırmalar sonucu Gerede ilçemizin uygunluğuna karar verildi. Şimdi geldiğimiz noktada ise, Gerede ilçesi ikiye ayrılarak, organik tarım kümesleri ile konvansiyonel kümesler birbirinden ayrı tutularak, bir bölgede organik kanatlı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yine bitkisel üretimde de organik üretim bölgeleri üzerinde çalışıyoruz. Arıcılık açısından özellikle kirlenmemiş doğası ve üretim potansiyeli ile kıbrıscık ve seben ilçelerimiz dikkat çekmektedir.

Seben İlçemizde yetiştirilen Çivril Fasulyesi için Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin ERBAYRAM'ın öncülüğünde bir çalışma başlattık. Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yapmayı planladığımız Coğrafi tescil için hazırladığımız proje Bakanlığımızca kabul edildi. 2017 yılında coğrafi tescil için Enstitü ile birlikte yapılacak çalışmaların sonuca ulaşacağını ümit ediyoruz.

İlimizde yetiştirilen yerel ve endemik ürünlerden Bombay fasulyesi, İza bulguru, Kıbrıscık pirinci ve Türk fındığının, endemik olmalarının yanında, organik yetiştiriciliği konusunda çalışma yapılmalıdır.

Tarım bir ekonomik faaliyettir. Bu nedenle üretebilmek kadar pazarlayabilmekte önemlidir. Tarım, aynı zamanda doğası gereği üretim arzının ve talebin en çok dalgalandığı bir sektördür. Bu durum sık sık üretilen ürünlerin elde kalmasına veya zararına satılmasına sebep olabilmektedir.

Organik yumurta projemizle yumurta üretmeye başladığımız tarihlerde yumurta fiyatlarının aşırı düşmesi bizim ve önder çiftçilerimizin şanssızlığıydı. Yaklaşık bir yıldır yumurta üreticisinin pek yüzü gülmemişti. Geçen hafta Gerede ilçesinde yaptığımız işletme ziyaretinde çiftçimizin pazarlamadan yakınması ve zarar ettiğini ifade etmesi bizi ziyadesiyle üzmüştü. Ancak her inişin bir çıkışı olduğu gibi bu durumunda düzeleceğini düşünüyoruz. Nitekim, son günlerde komşu ülkelerde kuş gribi vakalarının görülmesi, dolar kurundaki yükselme ve ihracat imkanlarının artması gibi nedenlerle pazarlamada ve oluşan fiyatlarda iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah bu durum daha da iyileşerek kalıcı olur diye temenni ediyoruz," dedi.

İl Müdürü İsmail TAŞ'ın ardından kürsüye çıkan, Bakanlığımızca yetkilendirilen Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu temsilcisi Selin ERDEM'in, Organik Tarım hakkındaki genel bilgilendirici sunumu ile toplantı devam etti.

İlimizde Organik tarımın genel durumu ile halen uygulanmakta olan ve uygulanması planlanan projeler hakkında İl Müdür Yardımcısı Nuri ERİKLİ bir sunum yaptı. Kurumumuzun eski çalışanlarından ve patates hakkında büyük çalışmalar yapmış olan, Ulaş Tarım'ın sahibi Halit ULAŞ yaptığı sunumunda İlimizde patatesin geçmişten bugüne yapılanlar ve ileride yapılması gerekenler hakkında detaylı ve çok renkli bir sunum gerçekleştirdi.

Sivil toplum örgütü yöneticilerinin söz alarak görüşlerini ilettiği toplantıda, başarılı çalışmalara imza atan Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürü Aylin AYDIN'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İlimizin ilk organik yumurta üretme ve ambalajlama tesisini kuran ve kapasitesini artırarak devam ettiren işletme sahibi Ömer ARMUTÇUOĞLU, tecrübelerini paylaşarak yapılabilecekler hakkında önerilerde bulundu.

Çalışma guruplarının oluşturularak organik tarımın tüm yönleriyle görüşüldüğü toplantının 1. günü geç saatlerde sona erdi.

İl Müdürü İsmail TAŞ, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, oldukça verimli geçen toplantının ilimiz tarımına yeni bir ufuk açacağını ümit ettiğini, bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.