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Örgüt propagandası yapan 12 öğrenci adliye’de

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Örgüt propagandası yapan 12 öğrenci adliye’de
Terör örgütü PKK lehine sosyal paylaşım sitesinden propaganda yaptıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 2’si kadın olmak üzere toplam 12 öğrenci adliyeye sevk edildi.

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TEM Şubesindeki ifadelerin ardında az önce geniş güvenlik önlemleri altında Adliye ye sevk edildiler.

15 Temmuz darbe girişimi ile Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası terör örgütünün bombalı eylemi sonrası sosyal paylaşım sitelerindeki kendi hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yapmak suçlarından geçtiğimiz günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 2’si kadın toplam 12 öğrenci ifade alma işlemleri tamamlandı.

 

Sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarını alan TEM Şubesi, geniş çaplı çalışma başlatmış ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 12 kişinin bu tür faaliyetlere girdiğinin tespiti ardından gözaltı işlemleri başlatılmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrası gözaltına alınan 12 öğrenci bu gün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

 

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