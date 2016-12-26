- BIST 76.972
- Altın 128,258
- Dolar 3,5120
- Euro 3,6706
- Bolu -1 °C
- İstanbul 3 °C
- Ankara 0 °C
- ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETM
- KRAMPON
- Mudurnu’dan Halep’e yardım eli
- BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladı
- Karsu İnönü’yü andı
- Karlı dağları gezdiler
- Açlıktan zafiyet geçirdi
- Abant yoluna makyaj
- Cadde de bıçak dehşeti
- Gençlerin kavgası kanlı bitti
- Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor
- “Ortada somut bir şey yok”
- Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldı
- BUNU DA BEN YAŞADIM
- Beşiktaş-Bolu A2'de
ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETM
ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETM
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mudurnu’dan Halep’e yardım eliŞehrimizin Mudurnu ilçesinde sivil toplum kuruluşları Halep’e yardım yolladı.
BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladıİlimiz genelinde doğa ile içe faaliyet gösteren dernek ve kulüpler yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya devam ediyor. BOLOFF ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği üyeleri yaban hayvanlarını yemledi.
Karsu İnönü’yü andıCHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu İsmet İnönü’nün 43. Ölüm yıl dönümü ile ilgili yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Karsu kendisini sevgi ve minnetle andığını belirtti.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim