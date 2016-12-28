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Oryantiring’de Şampiyon Sağlık Meslek

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Oryantiring’de Şampiyon Sağlık Meslek
Liselerarası Oryantiring’de İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek) tüm kategorilerde birinci oldu.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde Liselerarası yapılan Oryantiring müsabakalarında İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kız-Erkek A ve B kategorisinde toplam 4 kategoride 1.’lik elde ederek kupa ve madalyaları topladı.

Liselerarası yapılan Oryantiring müsabakalarında İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem kızlarda hemde erkeklerde a-b kategorilerinde kupa ve madalyaları topladı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Liseler arası düzenlediği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapılan oryantiring müsabakalarında aşağıdaki sonuçlar elde edildi..Tüm  Kategorilerde  1. olan izzet baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi  19 Şubat’ta yapılacak Bölge şampiyonası müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir. Gazetemiz spor servisi olarak sporcu öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutlar,  bölge şampiyonasında okul takımlarımıza başarılar dileriz.

A GENÇ ERKEKLER

1.İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek)

2.Fen Lisesi

3.Bolu Anadolu Lisesi

4. İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

A GENÇ KIZLAR

1.İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek)

2.İzzet Baysal Anadolu Lisesi

3. Özel Bolu Nisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4.TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

B GENÇ ERKEKLER

1. İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  (Sağlık Meslek)

2. Özel Doğa Anadolu Lisesi

3.Fen Lisesi

B GENÇ KIZLAR

1 İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  (Sağlık Meslek)

2. Fen Lisesi

3.Özel Doğa Anadolu Lisesi

 

 

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