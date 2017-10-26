Osman Kavala gözaltında…Neden?

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Yıl 1990…

GÜMTOB Başkanı Ferruh Ulukardeşler ile birlikte İstanbul’a gittik..

Turizm Bilim Uzmanı sıfatlı bir danışmanım o günlerde…

Devlet katında TUSEK (Turizm Sektör Konseyi) kuruluş çalışmaları yapılıyordu…

Hilton Oteli girişinde yapılan özel toplantı sonrasında akşam Beyazıt Presıdent Otel açılışına katıldık…

Yeme-içme bakımından yok yoktu masada…

Önce deniz mahsulleri servisleri yapıldı her türlüsünden…

Sonra et servisleri…

Marmara ayağınızın altında…

Ve ortam keyifli...

***

Başbakan MESUT YILMAZ’la da orada tanışıp, tokalaştım…

Oturduğumuz masanın rezerve misafirlerinden Osman Kavala sol yanımdaydı ve sağ tarafımda ise Serhan Altınordu ( O zaman ki Turizm Bankası Genel Müdürü) vardı.

Osman Kavalanın verdiği kart hala durur bir yerlerde…

Kendisini hiç aramadım ama her zaman aklıma Osmanlıya isyan ederek ayrı bir Mısır Devleti kurmaya çalışan Kavalalı Mehmet Ali Paşa geldi resimlerini gördüğümde…

Gözaltına alınmış şimdi…

***

Doğum yeri Paris…1957…

Lise eğitimini İstanbul Robert Lisesi'nde tamamlayan ve ardından üniversite okumak için yurt dışına giden Osman Kavala, Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuş.

Osman Kavala, babasının ölümünün ardından Kavala Grubu bünyesinde yönetici olarak çalışmaya başlamış

Türkiye'nin ve Dünya'nın önde gelen iş adamlarından biri olan Osman Kavala, İletişim Yayınları'nın da kurucu ortağı.

Osman Kavala, TESEV yönetim kurulu, Açık Toplum Enstitüsü danışma kurulu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği üyelikleri de yapmaktadır.

Uluslararası eğitim öğretim görmüş ve ticaret yollarının ortasında bulunan özelliklere sahip…

Zeki, kibar, derinden ve sessiz gidenlerden biri…

Açık ya da dolaylı bakımdan iletişim-yayınevi-gazete ve benzeri araçların kullanıldığı potföyünde PKK-ERMENİ ve benzeri araştırmaları destekler gibi de görünmesi de var…

PÜF NOKTASI…TAM BURADA

Bu tür insanlara yabancı ülke istihbarat örgütleri tarafından angaje olunmaması imkansız…

Kimin eli kimin cebinde belli olmaz…

Osman Kavala gözaltına alınmış olabilir…

Gözaltına alındı diye kimler yaygara yapıyor, sesi çok çıkıyor, peşine düşüyor bakmak gerek…

Kavala nın yurtseverlik derecesi de ortaya çıkar böylelikle…

***

Kızıl Soros lakabı var basında görünen…

Marıo Simmel’in romanlarında kahraman olacak kadar ilgi çekici uluslararası özellikte bir işadamı…

“Papaz Her Zaman Pilav Yemez” romanının kahramanı işadamını bilirsiniz işte…

Son dönem dizi filmlerinden İSİMSİZLERİN kahramanlarından Handan’ın dayısı rolüyle devam eden iş adamıyla rol birlikteliği var gibi…

O zaman soru şu bu aşamada…

Neden alındı Osman Kavala?

Biz bilemeyiz doğal olarak…

Fetöden temizlenmiş bir güvenlik teşkilatı ve tarafsız yargının çalışmalarını da göreceğiz bu operasyonla…

Ve anlayacağız…