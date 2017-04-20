Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı Dünyada OTİZMİN FARKINDAYIZ ONLARIN YANINDAYIZ etkinliklerine ayrılmış. Bu amaçla da 11 Nisan 2017 tarihinde İzzet Baysal caddesinde Bolu Kent Konseyi, Bolu Belediyesi, AİBÜ Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon birimi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bu etkinlikte önemli bir uyarıya da işaret edildi.

Eğer çocuğunuz:

-Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa!

-İsmi söylendiğinde bakmıyorsa! Sözleri tekrarlıyorsa!

-Parmağıyla istediği şeyi gösteremiyorsa!

-Sallanmak çırpınmak gibi garip hareketleri varsa!

-Dönen nesnelere karşı ilgisi, takıntılı davranışları varsa derhal bir uzmana gidiniz…

12 Nisan 2017 tarihinde aynı konu daha geniş kapsamlı olarak küçük Berkte bulunan Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama merkezindeyiz.

Başta Sn. Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, özel eğitim okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerden oluşan davetlilere otizm konusunu geniş bir programla sundu:

‘’Bizim istediğimiz ayrıcalık değil eşitliktir aslında… Herkes gibi yaşamak, herkes gibi sevilmek, gülmek ve güldürmektir’’ diyerek konuklara hoş geldiniz diyen sunucu saygı duruşu ve işaret diliyle okunan istiklal marşı ile toplantıyı açtı ve okul müdürü Sn. Murat Bulut’u konuşması için davet etti.

Murat Bulut Okul Müdürü

-Otizm konusunda toplumumuzda farkındalık yaratmak için aileleri bilgilendirmek amaçlı editörlüğünü rehber öğretmenimizin yaptığı bir dergi hazırladık.

-Otizm doğuştan gelen biyolojik bir yetersizlik olup, beyindeki iletişim merkezinin gelişmesini engelleyerek çocuğun çevresinde sosyal duygusal iletişim kurmasına engel olan bir durumdur. Ancak; otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Bu anlamda özel eğitime özel bir önem vermekteyiz.

-Okulumuzun bu özel çocuklarımızın, kendi kendine yetebilen, ayakta durabilen, bağımsız olarak yaşayabilen, toplumla uyum sağlayabilen çocuklar olabilmelerini istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz.

Bu amaçla otizm sınıflarımızda 2 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde planlama yapılmış olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Okul öncesi sınıfımızda ve bireysel eğitim sınıflarımızda bire bir eğitimler verilmektedir. Engelsiz bir hayat için el ele diyerek OTİZMİN FARKINDAYIZ ONLARIN YANINDAYIZ sloganıyla konuşmasını bitirdi.