Otogarda ek seferler

Bayram tatilinin yaklaşması ile beraber tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar bilet araştırmasına başladı. Bolu Terminalinde ise duruma karşı hazırlık için ek sefer hazırlıkları yapılıyor.

Özel Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali bayram yoğunluğu için hazırlıklara başlandı. Bayram tatilinin yaz tatiline ve hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler için ise şehir terminalinde yoğunluk yaşanması bekliyor. Vatandaşların terminalde zorluklar yaşamaması için terminal yetkilileri bu senede ek seferler konacağını ve hizmete kesintisiz devam edileceğini açıkladı. Bilindiği üzere bayram öncesi yoğunluk yaşayan otobüs firmaları da yoğunluk ve talep durumuna bağlı olarak ek seferler konularak yer problemlerinin yaşanmaması için çalışmalara başladı.