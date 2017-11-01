Otogaz da zamlardan nasibini aldı

Benzin ve motorine yapılan zamların ardından otogaza da 6-7 kuruş zam geliyor.

Haber: Bulut Altundal

Dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam yapılmış, benzinin fiyatı 12 kuruş, motorinin ise 17 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamlarından ardından Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) bir açıklama daha yaparak, oto gazada 6-7 kuruş zam yapılacağını açıkladı. İşte sendikadan şu açıklama yapıldı; “2 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi.