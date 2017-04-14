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Oy kullanacaklar bu haberimizi mutlaka okuyun

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Oy kullanacaklar bu haberimizi mutlaka okuyun
16 Nisan 2017 (Pazar) günü yapılacak olan referandum da sandık başına gidecek olan Bolulu vatandaşları, nasıl oy kullanacakları konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda aydınlatmak istiyoruz. Oyunuzun heba olmaması için bu hab

Haber: Gökhan Aksoy

16 Nisan’da referandumda sandığa mutlaka ama mutlaka gitmek vatandaşlık görevlerimizden birisi. Ülkemizin geleceği hakkında önemli bir söz söyleyeceğiz ve bu geleceğin şekillenmesini sağlayacağız. Referandum öncesi akıllarda bazı sorular var: “Nasıl oy kullanacağız”, “oy hangi durumlarda geçersiz sayılır”, “oy mührü nasıl basılır”, oy kullanırken mühür nasıl basılır”, “doğru oy kullanma şekli”, “doğru oy nasıl kullanılır” şeklinde liste uzayıp gidiyor. Kafalarda soru işaretlerini gidermek adına doğru oy kullanma şekillerini anlatıyoruz.

 

Referandumda, üzerinde “evet” ve “hayır” yazılı birleşik oy pusulaları kullanılacak. İki renkten oluşan oy pusulalarında; “evet” için beyaz, “hayır” için kahverengi bölüme tercih mührünü basmanız gerekiyor. Tercih mührünü bastıktan sonra mürekkebin dağılmamasına dikkat edin. Zira mürekkebin dağılması durumunda oyunuz geçersiz sayılacaktır. Ayrıca birden fazla alana tercih mührünü basmanız halinde de oyun geçersiz sayılması söz konusu. Pusulayı zarfa yerleştirmeden önce yırtık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca tercih pusulasının üzerinde herhangi bir imza ya da işaret koymayın. Mührünüzü bastıktan sonra, YSK damgalı sarı zarfın içine oy pusulasını yerleştirin. Zarfın içinde pusula dışında herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.  Pusulanın zarfa yerleştirilmesinden sonra tek yapmanız gereken şeffaf sandıkların başına geçerek, zarfı sandığın içine bırakmak. Böylece oyunuzu kullanmış ve vatandaşlık görevinizi yerine getirmiş olacaksınız. Ayrıca, tercih mührünü Evet veya Hayır yazısının alt kısmına basınız. Mühür evet veya hayır yazılarının üzerine kesinlikle basmayın.

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