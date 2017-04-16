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Oylarını kullandılar

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Oylarını kullandılar
Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, referandum nedeniyle oylarını kullandılar.

Haber: Erol Değirmenci

Evet ve Hayır referandum oylaması Bolu’da büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde vatandaşların sandık başında kuyruğa girerek vatandaşlık görevlerini yerini getirirken, Bolu Valis Aydın Baruş ailesiyle İzzet Baysal Ortaokulu 1043 nolu sandıkta, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise her vatandaş gibi ailesiyle birlikte sıraya girerek 1038 nolu sandıkta oylarını atarak, görüşlerini  belirten gizli oylarını kullanmış oldular.

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da Çakmaklar İlkokuluna ağabeyi Yusuf Doğanay’la birlikte gelerek oylarını attılar. Doğanay’a oy kullanma sırasında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlemlendi.  

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