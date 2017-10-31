TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenerek 5 maç sonra galip gelen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber: Gökhan Aksoy

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez düzenlenen basın toplantısında iyi oyundan ziyade kazanmanın önemli olduğunu ve istedikleri üç puanı aldıklarını belirtti

Ayrıca teknik direktör Üzülmez, maçın ardından, kendileri için zor bir gece olduğunu belirtti. Beş haftadır kazanamayan bir takım görüntüsünden kurtulmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Üzülmez, "Kaliteli ve organize bir takıma karşı oynadık. Bizim için oyundan ziyade kazanmak önemliydi. Bugün istediğimiz üç puanı aldık. Golü attıktan sonra skoru koruma telaşı hatalara neden oldu." diye konuştu.

Eksik oyuncuların çokluğuna değinen Üzülmez, "Kweuke sakat sakat oynadı. Milosevic 3 günlük idman ile çıktı. Bütünlük açısından sakat sakat oynamaları önemli. Eksiklerimiz elbette var. Bunları biliyoruz. Zorlu bir lig. Zorluğun üstesinden gelip devre arasına kadar iyi puanlar toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.