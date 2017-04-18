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Öz Yapı Mimarlık "Ben de Varım" Dedi

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Öz Yapı Mimarlık "Ben de Varım" Dedi
12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Turnuvanın il gününde Öz Yapı Mimarlık ile Köroğlu Beton karşı karşıya gelirken, Öz Yapı Mimarlık sahadan 6-2’lik skorla galip ayrıldı ve turnuvaya farklı bir başlan

Haber: Gökhan AKSOY

Bu sene Şehit Ozan Özen ile Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı dün akşam oynanan B grubu ilk maçları ile başladı. 9 takım bulunan grubun ilk maçlarından birinde Öz Yapı Mimarlık ile Köroğlu Beton karşı karşıya geldi. Bu sezon turnuvada iddialı olmak isteyen Öz Yapı Mimarlık ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başlarken, Köroğlu Beton rakibinin tehlikeli ataklarını savurmakta güçlü çekti. İlk golü bulmakta çok gecikmeyen Öz Yapı Mimarlık karşılaşma sonrasında da sahadan 6-2 galip ayrılarak, bu turnuvada bende varım dedi ve Sedaş’ı 9-1 ile geçen Özel Çağsu Hastanesi’nin ardından averajla ikincilik koltuğuna oturdu. Öz Yapı Mimarlık’ın golleri Sedat Özbay(3), İsmail Hakkı Özkan(2) ve Mutlu Karabacakoğlu’ndan gelirken, Köroğlu Beton’un iki golünü de Ulaş Koyuncu kaydetti. Köroğlu Beton turnuvaya kötü başlangıç yapan takımların arasındaki yerini alarak ilk maçlar sonunda haftayı 8’inci sırada kapattı.

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