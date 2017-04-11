  • BIST 90.904
  • Altın 151,509
  • Dolar 3,6987
  • Euro 3,9238
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C

Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”

»
Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”
Seben’de öğrenim gören 6. Sınıf öğrencileri her yıl düzenlenen gezi programı kapsamında Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etti.

foto-galeri-20170411123751.jpg

Haber: BMA

Seben Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği "6.Sinif Öğrencilerine Bursa-Çanakkale Gezisi" bu yıl da 50 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz gün program kapsamında gittikleri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni gezerek güne başlayan öğrenciler, burada eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayıp ardından Devr-ı Dinazor sergisini gezdiler. Osman Gazi, Orhan Gazi, Ulu Cami ve Bakırcılar Çarşısı’nın da gezilmesiyle öğrenciler vatanın bir karış toprağı için canını veren kahraman Türk askerlerinin vermiş olduğu mücadelenin en iyi anlatıldığı, destanlar yazılan Çanakkale’ye yol aldılar. Burada rehber eşliğinde Eceabat, Kilitbahir, Alçıtepe, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, Anafartalar, siperler ve tabyaları gezen öğrenciler, rehberin etkili anlatımıyla bilgilerini tazelediler. Geleneksel hale getirilen gezi programı ile alakalı konuşan Süleyman Özbağ, “Tarihimizde önemli bir yeri olan Çanakkale’nin gençlerimiz tarafından yerinde görülmesi, öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediğimiz için Çanakkale Gezisi, her yıl yapılmaya devam edecek ve bu sayede Sebenli olup da Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”11 Nisan 2017 Salı 12:27
  • Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret11 Nisan 2017 Salı 12:14
  • CHP’liler Hayırlı kart gösterdi11 Nisan 2017 Salı 11:32
  • Temiz; “Dini siyasete alet etmesinler”11 Nisan 2017 Salı 11:01
  • Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası11 Nisan 2017 Salı 10:22
  • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA MADDE MADDE GERÇEKLERİ ANLATTI11 Nisan 2017 Salı 10:16
  • Yılmaz ve Aksoy’dan sert atışma11 Nisan 2017 Salı 10:12
  • BAKAN ÖZLÜ KEPÇE DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • “Meclise saygısızlık yapmış oluyorlar”11 Nisan 2017 Salı 09:59
  • Kuruluş Yıldönümünü Kutladı11 Nisan 2017 Salı 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim