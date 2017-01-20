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Özbağ'dan öğrencilere karne hediyesi

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Özbağ'dan öğrencilere karne hediyesi
2016-2017 eğitim öğretim birinci yarıyılında 4. Sınıf öğrencilerine ilk hediyeleri Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ dan geldi.

 

Sosyal Belediyecilik anlayışından yola çıkıp Seben Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilip “4.Sınıf Öğrencilerine Satranç” verilmesi amacıyla hazırlatılan satranç takımları, Seben Atatürk İlkokulu 4.Sınıfta okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Satranç takımı hediyesini özellikle seçtiklerini, bunun zihinsel ve sportif bir aktiviteyi birlikte içerdiğini belirten Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ “Satranç zekâ ve fikir gelişimine katkı sağlayan , çocukları günümüz alışkanlıklardan alıkoyacak bir spor dalıdır. Bu spor dalına çocukları teşvik etmek adına Seben Belediyesi olarak geleneksel hale getirip her yıl 4.sınıfa gelen öğrencilere karne hediyesi olarak satranç dağıtıyoruz. Bütün öğrencilerimizinverimli bir tatil geçirmesini diliyorum.” dedi.

BMA

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