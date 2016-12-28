Özcan; “Bolu adına üzülüyorum”

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, gazetemize yaptığı özel açıklamada, Bolu’da son günlerde artan cinsel istismar konularına da değindi.

Özcan, suçun artmadığını bu konu hakkında duyarlı vatandaş sayısının arttığını belirterek, “Bu tür olayların gündeme oturmasından dolayı Bolu adına üzülüyorum” dedi.

Tanju Özcan, Bolu’da son günlerde artan cinsel istismar olaylarını yorumladı. Özcan suçta bir artış olmadığını, bu konu hakkında duyarlı vatandaş sayısının arttığını belirterek; Bolu’da cinsel tacizle ilgili suçların, nüfusuna göre çok olduğunu düşünmüyorum. Kafamda şu soru var yalnız. Cinsel suçlar yoksa artış mı gösterdi yoksa duyarlılık mı arttı? Duyarlılıktan kastım ihbar eden kişi sayısı mı arttı? Bolu’da yakın zamanda birkaç tane böyle suçun ortaya çıkmış olması Türkiye’de ki diğer illerden daha fazla işleniyor olması anlamına gelmez. Bu cinsel taciz iddiaları hızlı bir şekilde arttı Türkiye’de. Bunu şuna bağlıyorum. Türkiye’de duyarlı vatandaş sayısı arttı. Bundan 20 – 30 yıl önce de bu suçlar işleniyordu. Vatandaş bu konuda duyarlı davranmıyordu. Birincisi toplumsal baskıdan korkuyordu. Özellikle çocuklarla ilgili olan kısımda. Çocuğun başına geldiyse özellikle ileride zarar görmesinden korkuyorlardı. Bu tip sebeplerden şikayet hakkını kullanmaktan çekiniyorlardı. Şimdi tabi toplumun bu konuda duyarlılığı artıyor. Bunun dışında mağduriyet yaşayan ailelerin duyarlılığının arttığını görüyoruz. Ama bu konuda duyarlılık arttıkça suçta artıyormuş algısı oluşuyor.

BU KONULARIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ

Benim kişisel kanaatimi sorarsanız 10 – 20 yıl önceye göre bu suçlarda artış yok, vatandaşımız, basınımız, mağdur insanımız bu konuların üstüne çok gittiği için ortaya daha fazla çıkıyor. Bu konu her gün TBMM’de de gündeme geliyor. Ama insan tabi il milletvekili olarak şehrimizin bu tip bir suçla anılmasından çok rahatsızlık duyuyorum. Bolu adına üzülüyorum. Bolu turizm ile gündeme gelmedi, doğal güzellikle gündeme gelmeli, sportif faaliyetler ile gündeme gelmeli. Emin olun ben ve ekibimde bu konuların yakından takipçisiyiz" dedi.