Özcan o sözler için konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, geçtiğimiz Pazartesi günü istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un ‘Aileme kadar tehdit edildim’ sözlerini değerlendirdi. Özcan, ‘Ülkem adına üzülüyorum’ dedi.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Geçtiğimiz Pazartesi günü istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, basın mensuplarına konuşmasında ülke gündemine bomba gibi düşen sözlere imza attı. Uğur, konuşmasında ailesine kadar tehdit edildiğini ağlayarak kameralar karşısında söyledi.

Bu açıklamalar sonrası CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Özcan, açıklamalarında‘Ülkem adına üzülüyorum’ diyerek; “Bizi şaşırtan gelişmeler değil. Zaten AK Parti’de siyaset falan yapılmıyor. Orada tek adama biat ediliyor. Biz bunu bir kez de AK Partili bir yetkiliden gördük. Aynı zamanda bu kişide 3 dönem boyunca milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisi. Tehdit edildim diyor. Vahim olan o. Bu aslında birçok insanın söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey. Edip Uğur bunları söyleyerek tarihe not düşülmüş oldu. İstifa etmek istemeyenler, külliyenin iradesine teslim olmak istemeyenlerin ailelerine kadar tehdit edildiği duyuldu. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde daha farklı gelişmelerde olabilir. Enteresan. Ülkem adına üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR SAVCI GÖREV EDİNİP ÜSTÜNE GİTMELİ”

Özcan, Uğur’un savcılığa gidip gitmemesi konusu içinse; “Belediye başkanının savcılığa gitmesi gerekmiyor. Basın önünde söyledi ve bunu tüm Türkiye duydu. Bir savcı bunu görev edinip üstüne gitmeli” dedi.