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Özcan’dan fındık önergesi

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Özcan’dan fındık önergesi
Arasında Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın da bulunduğu 12 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili TBMM Başkanlığına fındık fiyatlarının düşmesiyle ilgili meclis araştırma önergesi verdi.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Samsun Milletvekillleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç TBMM Başkanlığı'na fındık üreticilerinin sorunları, fındıkta tekelleşme ve fındık fiyatlarının düşmesiyle ilgili Meclis araştırma önergesi verdi.  CHP'nin Karadeniz Milletvekilleri, "Biz, küresel sermayenin değil fındık üreticisinin yanındayız" dedi.

CHP'li milletvekilleri, önergeleriyle, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunların belirlenmesini, fındık üreticilerinin aleyhine olarak gelişen fiyat istikrarsızlığın nedenlerinin tespit edilmesini, fındık piyasasında serbest rekabet koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve yabancı şirketlerin tekelleşme iddialarının araştırılmasını istedi. Fındığın Türkiye ve Karadeniz Bölgesi için önemine işaret eden CHP'li milletvekilleri, "Türkiye'nin fındık rekoltesi, yıllık ortalama 600 bin ton civarında olup, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'i Türkiye'de gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 20'si iç piyasada tüketilmekte, yaklaşık yüzde 80 de ihraç edilmektedir. Bu ihracattan yılda ortalama 3 milyar dolar gelir elde edilmektedir" ifadesini kullandı.

CHP'li milletvekilleri, fındıkta stok fazla olunca ya da ihracatta bir daralma meydana geldiğinde, fındık piyasasına hakim olan yabancı şirketler ve tüccarların, fındık fiyatlarını düşürdüğüne vurgu yaptı. Araştırma önergesinde, "Fındık fiyatının spekülasyonlar ile düştüğü durumlarda fiyatlara devletin müdahale etmemesi halinde, örgütlü olmayan fındık üreticisi korumasız bırakılmakta, fındık fiyatları aşırı şekilde düşmektedir. Yabancı fındık tekellerinin rekolte oyunlarına bağlı olarak fiyat baskısı altında olan örgütsüz üreticiler mağdur olmakta, milyonlarca dolar zarar etmektedir. Yani fındığı, Karadenizli köylümüz üretmekte, fiyatını fındık alıcısı küresel yabancı şirketler belirlemekte, ihracatını da bu yabancı şirketler yapmaktadır. Maalesef ülkemiz de milyarlarca dolar döviz kaybına uğrarken, yabancı şirketler ve aracılar milyarlarca dolar haksız kar elde etmektedir" ifadesine yer verildi.     

 

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