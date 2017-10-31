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Özdilek’te Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

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Özdilek’te Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetimizin 94. Yıldönümü Özdilek’te coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Pazar günü Özdilek AVM misafirleri Türk Bayrakları ile karşılandı. 12.00-19.00 saatleri arasında ise Greenbox etkinliği ile Cumhuriyet temalı fotoğraflar çekildi.

Haber: Bulut Altundal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özdilek AVM’de Greenbox fotoğraf etkinliği gerçekleştirildi. Özdilek AVM misafirleri, işletme aktivite alanına kurulan yeşil perde önünde fotoğraf çektirerek Cumhuriyet dönemi fotoğrafları ile kendi anılarını bütünleştirdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer alma gururunu yaşayan Özdilek misafirleri, 29 Ekim Pazar günü 12.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyetin 94’ncü Yıl coşkusu Özdilek AVM misafirleri ile birlikte yaşandı. Özdilek AVM’ye gelen misafirler Türk Bayrakları ile karşılandı. Ayrıca gün boyunca Cumhuriyet şarkıları ve marşları çalındı. Cumhuriyetimizin bekçisi çocuklara ise Ay yıldızlı balon ve Türk Bayrağı hediye edildi.  Özdilek AVM misafirleri, Özdilek’in tüm milli değerlere sahip çıktığını, dini ve milli bayramlarda üzerine düşeni yaptığını belirterek organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür etti.

 

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