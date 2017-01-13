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ÖZEL ÇOCUKLARDAN 3. KİTAP

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ÖZEL ÇOCUKLARDAN 3. KİTAP
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce başlatılan "Minik Yazarlar İş Başında" isimli proje kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklar, çıkarttıkları üçüncü kitapları ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret ettiler.

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HABER: Uğur Balaban

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem ile birlikte ziyarete gelen çocuklar yazdıkları "Tak Tak ile Lak Lak" isimli öykü kitabını Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e hediye ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduğunu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz “Öğrencilerin bu yaşta kitap çıkarmaları hayal dünyalarına ve ilerleyen yaşlarında da sanata yönelmelerine yardımcı olacaktır. Onları kutluyorum” dedi. Cengiz,  “Ateş Böceği ve Pırıltı” ve “Altın Balık” isimli kitapların ardından yine kendi hazırladıkları   “Tak Tak ile Lak Lak” isimli üçüncü öykü kitabı nedeniyle küçük yazarları tebrik etti ve miniklerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz küçük yazarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 

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