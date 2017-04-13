ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ

Nisan Ayı’nın Dünya Otizm Farkındalık Ayı olması münasebetiyle Emine-Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezinde bir program düzenlendi. Programda okul öğrencileri doyasıya eğlenirken katılımcılar için hazırladıkları birbirinden güzel etkinlikler büyük

Emine-Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezinde otizme farkındalık için düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, özel eğitim merkezinde okuyan çocuklar ve aileleri katıldı.

Düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Murat Bulut yaptı.

“BU MİLLETİN HER BİR FERDİ BU ÜLKEDE EN İYİ ŞARTLARDA YAŞAMAYI HAK EDİYOR”

İnsanoğlunun doğduğunda mükemmel olarak dünyaya gelmediğini ve hepimizin doğuştan birtakım eksiklikleri, kusurları bulunabileceğini belirten Bolu Valisi Aydın Baruş, önemli olan bu eksiklik ve kusurların farkında olarak bunları eğitimle, sosyal ilişkilerimizle geliştirmek ve toplumumuza yararlı, ailemize yararlı bireyler olabilmek olduğunu ifade etti. Nisan Ayının Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak ilan edildiğini, toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engellibireylerin hayat şartlarında bazı zorluklarla karşılaştığını belirten Vali Baruş, “Özellikle sosyal iletişim bakımından bu çocuklarımızı iyi eğitmek ve onların aileleri ile birlikte mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bizler toplumumuzun ciddi bir kesimini oluşturan engelli kardeşlerimizle birlikte bir milletiz. Bu milletin her bir ferdi bu ülke toprakları üzerinde en iyi şartlarda, hiçbir engelle karşılaşmadan en iyi şekilde yaşamayı hak ediyor.” dedi.

“BU GERÇEKTEN BİR FEDAKÂRLIK MESELESİDİR”

Eğitim merkezinde görev yapan, buradaki çocuklara gerekli eğitimi vermek için büyük özveriler göstererek çalışan öğretmenlere teşekkür eden Vali Baruş, “Biz dünyayı kendimizden, ailemizden, çevremizden ibaret göremeyiz. Toplumumuzda olan birtakım sorunlara ve yardım gerektiren konulara duyarsız davranamayız. Onun için bizlerde otizmli olan ve hayatta bazı zorluklar yaşayan kardeşlerimizi en iyi şekilde eğitmek için çaba sarf ediyoruz. Devletimizin, Hükümetimizin olanakları seferber ediliyor. Bugün burada bulunduğumuz Emine-Mehmet Baysal Eğitim Uygulama Merkezi de bu çalışmalara çok ciddi katkıda bulunuyor. Ben özellikle burada görev yapan, çocuklarımıza eğitim vermek için özveri ile hizmet eden değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir fedakârlık meselesidir. Önemli olan bir sorunun farkında olmak ve o sorunu çözmek için gönüllü olarak katkıda bulunmaktır” şeklinde konuştu.

“GELECEKTE HEP BERABER MUTLU BİR TOPLUM OLMAMIZI DİLİYORUM”

Burada eğitim gören çocukların düzenlenen etkinlikte son derece neşeli olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Vali Baruş, “Toplum olarak engelli fertlere sahip ailelerimize destek olalım. Çünkü 80 milyon hep birlikte mutlu bir millet olmak için birbirimizin dertlerini,sorunlarını çok iyi bilmek ve birbirimize yardımcı olmak durumundayız. Bugün burada çocuklarımız öğretmenlerinin kendilerine vermiş oldukları eğitim çerçevesinde kazanmış oldukları yetenekleri bizlere sergileyecekler. Onların sosyal hayata bu derece neşeli bir şekilde katıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Burada eğitim gören kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Gelecekte hep beraber mutlu bir toplum olmamızı diliyorum. Toplumdaki engellilerin farkında olarak sosyal çalışmalara katkıda bulunan ve toplumumuzun gelişmesi için çaba sarf eden tüm insanlarımıza, tüm Bolulu vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BU YILKİ YATIRIM PROGRAMINA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ KONULDU”

Bu yılki Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programına Özel Eğitim Uygulama Merkezi yapımının konulduğunu aktaran Vali Baruş, “Biz çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için yeni Özel Eğitim Uygulama Merkezleri konusunda çalışıyoruz. Bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programına Özel Eğitim Uygulama Merkezi yapımı konuldu. 1’incive 2’incikademeÖzel Eğitim Merkezlerimizin yapımına başlanacak ve Özel Eğitim Uygulama Merkezlerimizdeki çocuklarımız yeni yapılacak rahat mekânlarda bu eğitimi alma imkanı bulacaklar. Bu konuda katkı sağlayan çok değerli Milletvekillerimize, tüm Milli Eğitim çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu günün çocuklarımız için, ailelerimiz için ve Bolu için mutlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ

Programın devamında ise özel eğitim alan öğrenciler okudukları şiirlerle, dans gösterileriyle, canlı müzik performansları ve birbirinden güzel şovları ile hem katılımcıları eğlendirdiler hem de kendileri doyasıya eğlendiler.

Düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar otizm hakkında önyargıları yok etmek için mavi balonlar eşliğinde protokol ile birlikte fotoğraf çektirdiler ve mavi balonlarını gökyüzüne bıraktılar.

SERGİ GEZİLDİ

Gösterilerin bitmesinin ardından Bolu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda yapılan ürünlerden oluşanEl Sanatları Kursu Sergisi ile Emine-Mehmet Baysal Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi’nde yapmış olduğu resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.