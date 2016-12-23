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Özel Final şampiyon: 56-42

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Özel Final şampiyon: 56-42
Okul Sporları Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde mutlu sona ulaşan takım Özel Final Temel Lisesi oldu. Özel Final Temel Lisesi final maçında Sosyal Bilimler Lisesi’nin 56-42 yenerek şampiyon oldu.

 

Haber:Barış GÜZELTÜRK

Yaklaşık 1 aydır 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçlardan sonra gruplarından çıkan takımlar final grubuna yükselmişti. Mücadeleler sonunda tüm rakiplerini kolay geçen Özel Final Temel Lisesi final maçında Sosyal Bilimler Lisesi ile karşılaştı. Heyecan dolu müsabakayır 56-42 kazanan Özel Final Temel Lisesi Bolu ili şampiyonu olarak ilimizi bölge elemelerinde temsil etmeye hak kazandı. Gelen şampiyonluk sonrası şampiyon ve dereceye giren okullar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Özel Final Temel Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri salonda birbiri ardına hatıra fotoğrafı çektirerek zafer sarhoşu oldu.

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