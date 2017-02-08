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Özel sporculardan muhteşem şov

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Özel sporculardan muhteşem şov
Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakalarına damgasını vuran özel sporcular oldu. Gönüllerin 1.si unvanını alan özel sporcuların gösterileri izleyenleri büyüledi.

Haber: Uğur BALABAN

2016-2017 yılı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Okul Sporları İl birinciliği yarışması 7 Şubat salı günü 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı . Kulüplerde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Gençler kategorisinde birinci olurken , okul sporlarında Gerede 100. Yıl İlkokulu miniklerde 1. , Gerede 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu yıldızlarda 1. oldu . Yarışma Halk Oyunları Antrenörü Meltem Elhan tarafından hazırlanan Özel öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterisi ile başladı . Onlarda da madalya ve "Gönüller'in Birincisi Kupası" verildi

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