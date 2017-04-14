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Özgür İleri'den özel açıklamalar!

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Özgür İleri'den özel açıklamalar!
Boluspor'un deneyimli oyuncusu Özgür İleri, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Haber: Uğur BALABAN

İşte Özgür İleri'nin Radyospor yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

'ALTINORDU MAÇI ÇOK ÖNEMLİ'

"Çok iyi bir takımımız var. Zaman zaman sakatlıklar oldu ve ideal 11'le mücadele edemedik. Son 3-4 haftadır tam kadroyla mücadele ediyoruz. Çok iyi bir çıkış ve hava yakaladık. Birlikte oynayınca güzel işler başarıyoruz. Orta saha bir takım için çok önemlidir. Orta sahada bir kişi olmayınca dişliler bozuluyor. Şu anda ideal orta sahamızını oluşturduk. Ofans anlamında da üretken bir orta saha var. Son 3 haftada 9 puan aldık. Altınordu maçı bizim için çok önemli. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda gerekli puanları alacağız"

'BOLUSPOR İLE SÜPER LİG'DE OYNARIM'

"Süper Lig çok farklı bir ortam. TFF 1. Lig'e göre çok çok farklı. TFF 1. Lig mücadeleye dönük bir lig. Kariyerimde talihsiz sakalıklar yaşadım fakat her şey bitmedi. Tekrardan Süper Lig'e dönmek istiyorum. Umarım bu takım Boluspor olur"

'ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BEŞİKTAŞ'

"Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Son haftalarda heyecan arttı. Beşiktaş hem Avrupa'da hem de ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş bence şampiyonluğun en büyük adayı. Başakşehir'in şampiyonluk yolunda bir yere kadar gideceğini düşünüyorum. Hem ligde hem Avrupa'da Beşiktaş'ı şanslı görüyorum."

Kaynak: Radyospor / Salim Manav

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