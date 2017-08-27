Boluspor TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşmasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Gazişehir Gaziantep F.K. konuk etti. Maçta iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0 – 0 sona erdi. Karşılaşmaya Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yap

Haber: Barış Güzeltürk / Erol Değirmenci

TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşmasında Boluspor, evinde Gazişehir Gaziantep F.K. konuk etti. Karşılaşmada az pozisyonlu geçerken, her iki takımda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince maç 0 – 0 sona erdi.

Karşılaşmada dikkatleri çeken ise oyuncu değişiklikleri oldu. Maçta kaldığı süre boyunca oynadığı oyun ile orta sahayı ayakta tutan İrfan Başaran’ın oyundan çıkması Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa’nın tepki almasına neden oldu. Öte yandan yine oyunda kaldığı sürede bir varlık gösteremeyen ve buluştuğu topları ikili mücadelelerde kaybeden Guido Koçer’in 80 dakika oyunda kalması kafada soru işaretleri bıraktı. Defans hattında Umut Meraş’ın tercih edilmemesi ve ikinci yarıda stopere Alim yerine Özgür İleri’nin alınması Çapa’nın kararlarının sorgulanmasına neden oldu.

Oyuncu değişiklikleri ise alkışlı protestoya neden oldu. Bolu Atatürk Stadyumu’nun kapalı kısmında bulunan bir grup taraftar Çapa’ya ‘Takım neden oynamıyor?’ diye tezahürat ederken, alkışlarla protesto etti.

Boluspor-Gazişehir FK

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız

Boluspor: Gökhan, Göksu, Alim (73.dk.Özgür), Diarra, Poepon, İrfan (77.dk.Melih), Guido (82.dk.Sane), Akabueze, İshak, Yusuf Emre, Caner

Gazişehir FK: Stackhowiak, Ahmet, Murat, Clement (80.dk.Bousbiba), Özgürcan, Yasin, Gökhan, Mehmet Erdem, Okan (80.dk.Muhammed), Özgür, Sinan

Sarı Kartlar: 40.dk.İshak, 77.dk.İrfan, 85.dk.Göksu (Boluspor), 50.dk.Ahmet (Gazişehir FK)

Maçtan Yansıyanlar

Karşılaşmayı isim Vrede de takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar vardı. 73.dakikadan sonra Kapalı Tribün’den Çapa’ya tepkiler başladı.

Maçtan Dakikalar

37.dk: Savunma arkasına sarkan İrfan vurmakta gecikince defans topu kornere gönderdi. Maçın ilk yarısında 2 takım da pozisyon bulmakta zorlandı ve 45 dakika golsüz tamamlandı.

60.dk: Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Clement sert vurdu. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

62.dk: Sağ taraftan yapılan ortada boş pozisyondaki Clement yatarak vurdu, top yandan auta gitti.

87.dk: Sağ taraftan yapılan ortaya gelişine Poepon harika vurdu, top az farkla yandan auta gitti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Taraftarlar takıma tepki gösterdi