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Pankart denetimi başlıyor

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Pankart denetimi başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonra oynanacak maçlardan önce stadya girişlerde pankart, afiş ve diğer malzemelerin tek tek kontrol edildikten sonra müsabakalara sokulabileceği öğrenildi.TFF’den müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin

 

 

TFF’dengirişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolü ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek Mülki İdare Amiri tarafından görevlendirilen Müsabaka Güvenlik Amiri, Emniyet Birimleri ve Spor Kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır. Bu nedenle taraftarların, spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu’nun yetki ve sorumluluğunda değildir.

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