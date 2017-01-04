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PANZER İŞ BAŞINDA

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PANZER İŞ BAŞINDA
Boluspor transferde her konuda anlaştığı Guido Koçer dünkü idmanda takımla beraber çalışmalara başladı

Haber: Adem Çelen

Kırmızı beyazlılar dün devre arası kampına Antalya Belek`te start verirken akşam yapılan idmanda bir isim dikkatlerden kaçmadı. Boluspor`un henüz resmi imzayı attırmadığı ve Giresunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Guido Koçer yeni takımıyla ilk idmanını yaptı. Boluspor`un diğer anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Vrede`nin ise haftasonuna kadar kampa katılması bekleniyor.

Kırmızı beyazlıların sakatlıkları bulunan yabancı oyuncularından Andre Santos ve Anco Jansen`in fizyoterapist ile çalışmalara başladıkları öğrenildi. 

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