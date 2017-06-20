Paşaköy’de araç ikiye bölündü

İlimiz D – 100 Karayolu üzeri Paşaköy kavşağında Ömer Talha Bıyık kontrolündeki 14 GF 717 plakalı araç karayolu tabelasına çarptı. Tabelaya çarpan araç ikiye bölünürken parçalarının bir kısmı yola ve tarlaya savruldu.

Haber:ERDAL TANRIVERDİ

Kaza 23.00 saatlerinde, D – 100 Karayolu Paşaköy kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. 14 GF 717 plakalı aracın şoförlüğünü yapan Ömer Talha Bıyık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrasında kontrolü sağlayamayan Bıyık, yol kenarında bulunan Karayolu tabelasına çarparak ikiye bölündü.

Aracın parçaları yola ve tarlaya savurulurken, meydana gelen kazada sürücü Bıyık hafif şekilde yaralandı. Bıyık’ın yanında yolculuk yapan Tayfun Özkapu ve Yunus Açıkgöz ağır şekilde yaralanarak olay yerinde 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ekiplerin müdahalesinden sonra Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.