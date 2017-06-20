  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Paşaköy’de araç ikiye bölündü

»
Paşaköy’de araç ikiye bölündü
İlimiz D – 100 Karayolu üzeri Paşaköy kavşağında Ömer Talha Bıyık kontrolündeki 14 GF 717 plakalı araç karayolu tabelasına çarptı. Tabelaya çarpan araç ikiye bölünürken parçalarının bir kısmı yola ve tarlaya savruldu.

 

Haber:ERDAL TANRIVERDİ

Kaza 23.00 saatlerinde, D – 100 Karayolu Paşaköy kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. 14 GF 717 plakalı aracın şoförlüğünü yapan Ömer Talha Bıyık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrasında kontrolü sağlayamayan Bıyık, yol kenarında bulunan Karayolu tabelasına çarparak ikiye bölündü.

Aracın parçaları yola ve tarlaya savurulurken, meydana gelen kazada sürücü Bıyık hafif şekilde yaralandı. Bıyık’ın yanında yolculuk yapan Tayfun Özkapu ve Yunus Açıkgöz ağır şekilde yaralanarak olay yerinde 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ekiplerin müdahalesinden sonra Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Paşaköy’de araç ikiye bölündü20 Haziran 2017 Salı 10:43
  • Bolu'da hayata geçen tarımsal yatırım projeleri20 Haziran 2017 Salı 10:26
  • Öğretmen görevden alındı20 Haziran 2017 Salı 09:44
  • Ramazan özel sayfası20 Haziran 2017 Salı 09:18
  • 13 saat arama yapıldı20 Haziran 2017 Salı 08:26
  • Yolları yılanlar bastı20 Haziran 2017 Salı 08:22
  • Ölüm gurbette buldu20 Haziran 2017 Salı 08:17
  • 17. Dağ Maratonu başlıyor!20 Haziran 2017 Salı 08:09
  • Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor19 Haziran 2017 Pazartesi 22:17
  • Savcılıktan 4 avukat hakkında yeni karar19 Haziran 2017 Pazartesi 19:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim