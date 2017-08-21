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Pazara yağmur engeli

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Pazara yağmur engeli
Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazarı vurdu. Birçok sebze yağmur suyunun altında kalırken, pazara çıkan vatandaşlar ise renkli görüntülere neden oldu.

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Her yağmur yağışında Pazar yeri hep sular altında kalıyor. Pazartesi sabahı başlayan yağmur nedeniyle aynı görüntüler yeniden yaşandı. Bir çok tezgah çevresi sularla dolarken, sebzelerde yağmurdan nasibini aldı.

Pazara çıkan ve aniden yağmur yağışının etkisinde kalan bazı vatandaşlar rengarenk şemsiyeleriyle gözlere hitap ederken, bazı pazarcılar tezgahlarının üzerini naylon örterek satış yapamadılar. Şiddetli yağmur yağışı nedeniyle kapalı alandaki dükkanların çatılarından işyerlerine yağmur suyu aktı. Esnaflar tezgahların önüne dolan yağmur sularını fırça süpürgelerle temizlemeye çalıştılar.

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