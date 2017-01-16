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PENALTILAR BAŞA BELA

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PENALTILAR BAŞA BELA
TFF 1. Ligde 17. hafta maçında Manisaspor ile karşılaşan Boluspor karşılamadan 2-2lik skorla berabere ayrılarak bir puan aldı. Kırmızı beyazlılarda Poepon bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Haber: Adem Çelen

Boluspor, Manisa deplasmanında bu sezon 3. kez penaltı noktasına geldi. Daha önce Andre Santos ile Mersin İ.Y. maçında 2 penaltı atışından yararlanamayan kırmızı beyazlılar bu kez Poepon ile penaltıyı gole çeviremedi. Rakip takımların 7 kez penaltı noktasına geldiği bu sezonda, tüm penaltıları filelerinde gol olarak gören Boluspor aynı başarıyı rakiplere karşı hissetiremedi.  3`te 0`lık bir istatistikle %0.00 başarı elden eden Boluspor`a bu sezon penaltı atışları başa bela olacak gibi görünüyor.

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