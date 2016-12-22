Penaltılar olmasa Bolu liderdi!..

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Yaptığımız araştırmaya göre penaltı golleri olmasa Boluspor ligin lideriydi.O analize göre TFF 1.Ligde şimdiye kadar atılan tüm penaltılar çıkartıldı ve puan durumu tekrar hesaplandı. TFF 1.Ligde 2016-2017 sezonu da hakem hatalarının tartışılmasıyla geçiyor. Olay Gündem Spor Servisi, TFF 1.Lig'de son dönemlerde verilen tartışmalı penaltı kararları üzerine ilginç bir uygulamaya imza attı. Buna göre Lig'de takımların kullandığı tüm penaltılar istatistiklerden çıkartıldı. Penaltıdan atılan gollerin çıkartılmasıyla puan durumunu tekrar hesaplayan Olay Gündem Spor Servisi'nin bu uygulaması sonrası ligde lider değişti. Boluspor liderlik koltuğuna otururken takipçilerinin yerleri de değişti. (Not: Puan sıralamasını etkilemeyen penaltı golleri analizde yer almamıştır) İşte o ilginç tablo:
O P
1.BOLUSPOR 15 30
2.SİVASSPOR 15 29
3.E.Y.MALATYASPOR 15 27
4.GÖZTEPE SPOR A.Ş. 15 26
5.ESKİŞEHİRSPOR 15 25
6.GİRESUNSPOR 15 21
7.ALTINORDU A.Ş. 15 21
8.ÜMRANİYESPOR 15 20
9.BALIKESİRSPOR 15 19
10.G.ANTEP BŞB 15 18
11.DENİZLİSPOR 15 17
12.A.DEMİRSPOR 15 17
13.ŞANLIURFASPOR 15 16
14.ELAZIĞSPOR 15 14
15.BANDIRMASPOR 15 13
16.MANİSASPOR 15 12
17.SAMSUNSPOR 15 11
18.M.İDMANYURDU 15 10