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Penaltılar olmasa Bolu liderdi!..

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Penaltılar olmasa Bolu liderdi!..
Süper Lig'de son haftalarda verilen ya da verilmeyen penaltılar tartışma çıkarmıştı. Konuyla ilgili olarak Olay Gündem Spor Servisi ilginç bir analiz yaptı

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Yaptığımız araştırmaya göre penaltı golleri olmasa Boluspor ligin lideriydi.O analize göre TFF 1.Ligde şimdiye kadar atılan tüm penaltılar çıkartıldı ve puan durumu tekrar hesaplandı. TFF 1.Ligde 2016-2017 sezonu da hakem hatalarının tartışılmasıyla geçiyor. Olay Gündem Spor Servisi, TFF 1.Lig'de son dönemlerde verilen tartışmalı penaltı kararları üzerine ilginç bir uygulamaya imza attı. Buna göre Lig'de takımların kullandığı tüm penaltılar istatistiklerden çıkartıldı. Penaltıdan atılan gollerin çıkartılmasıyla puan durumunu tekrar hesaplayan Olay Gündem Spor Servisi'nin bu uygulaması sonrası ligde lider değişti.  Boluspor liderlik koltuğuna otururken takipçilerinin yerleri de değişti. (Not: Puan sıralamasını etkilemeyen penaltı golleri analizde yer almamıştır) İşte o ilginç tablo:

                                            O                             P

1.BOLUSPOR                     15                           30

2.SİVASSPOR                    15                           29

3.E.Y.MALATYASPOR         15                          27

4.GÖZTEPE SPOR A.Ş.     15                          26

5.ESKİŞEHİRSPOR             15                          25

6.GİRESUNSPOR               15                          21

7.ALTINORDU A.Ş.             15                          21

8.ÜMRANİYESPOR          15                          20

9.BALIKESİRSPOR           15                          19

10.G.ANTEP BŞB              15                         18

11.DENİZLİSPOR              15                          17

12.A.DEMİRSPOR            15                          17

13.ŞANLIURFASPOR       15                          16

14.ELAZIĞSPOR              15                            14

15.BANDIRMASPOR        15                          13

16.MANİSASPOR              15                          12

17.SAMSUNSPOR            15                          11

18.M.İDMANYURDU          15                          10

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