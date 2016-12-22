Penaltılar olmasa Bolu liderdi!..

Süper Lig'de son haftalarda verilen ya da verilmeyen penaltılar tartışma çıkarmıştı. Konuyla ilgili olarak Olay Gündem Spor Servisi ilginç bir analiz yaptı

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Yaptığımız araştırmaya göre penaltı golleri olmasa Boluspor ligin lideriydi.O analize göre TFF 1.Ligde şimdiye kadar atılan tüm penaltılar çıkartıldı ve puan durumu tekrar hesaplandı. TFF 1.Ligde 2016-2017 sezonu da hakem hatalarının tartışılmasıyla geçiyor. Olay Gündem Spor Servisi, TFF 1.Lig'de son dönemlerde verilen tartışmalı penaltı kararları üzerine ilginç bir uygulamaya imza attı. Buna göre Lig'de takımların kullandığı tüm penaltılar istatistiklerden çıkartıldı. Penaltıdan atılan gollerin çıkartılmasıyla puan durumunu tekrar hesaplayan Olay Gündem Spor Servisi'nin bu uygulaması sonrası ligde lider değişti. Boluspor liderlik koltuğuna otururken takipçilerinin yerleri de değişti. (Not: Puan sıralamasını etkilemeyen penaltı golleri analizde yer almamıştır) İşte o ilginç tablo:

O P

1.BOLUSPOR 15 30

2.SİVASSPOR 15 29

3.E.Y.MALATYASPOR 15 27

4.GÖZTEPE SPOR A.Ş. 15 26

5.ESKİŞEHİRSPOR 15 25

6.GİRESUNSPOR 15 21

7.ALTINORDU A.Ş. 15 21

8.ÜMRANİYESPOR 15 20

9.BALIKESİRSPOR 15 19

10.G.ANTEP BŞB 15 18

11.DENİZLİSPOR 15 17

12.A.DEMİRSPOR 15 17

13.ŞANLIURFASPOR 15 16

14.ELAZIĞSPOR 15 14

15.BANDIRMASPOR 15 13

16.MANİSASPOR 15 12

17.SAMSUNSPOR 15 11

18.M.İDMANYURDU 15 10