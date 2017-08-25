Konuyla ilgili olarak PFDK’dan yapılan açıklamada, “BOLUSPOR hakkında, 21.08.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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PFDK Cezaları Açıkladı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ümraniyespor maçında yaşanan talimatlara aykırılık kuralından Boluspor’a ceza vermedi.
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