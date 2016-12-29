PFDK’dan Boluspor’a şok ceza!..

Ard arda ligde ve kupada aldığı şok yenilgilerle sarsılan Boluspor’a bir şok ta PFDK’dan geldi. PFDK Boluspor’a ceza yağdırdı

Haber: Barış Güzeltürk

PFDK Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Diarra’yı ve Boluspor Kulübü’nü affetmedi. Genç oyuncuya 3 maç, kulübe ihtar taraftarlara ise 1 maç ceza geldi. Konuyla ilgili olarak PFDK’dan yapılan açıklama şöyle: Boluspor Kulübünün, 24.12.2016 tarihinde oynanan Boluspor – Evkur Yeni Malatayaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C Bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Boluspor Kulübü sporcusu Mamadou Dıarra’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.