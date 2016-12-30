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PKK’ya katılmak istedi Bolu’da tutuklandı

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PKK’ya katılmak istedi Bolu’da tutuklandı
İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen ve burada terör örgütü PKK’ya katılacağı öğrenilen 19 yaşındaki kadın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2 gün önce Bolu Dağı’nda bir dinlenme tesisinde terör örgütü PKK’ya katılmaya gittiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve ifadesinin ardından önce Savcılığa sonra da mahkemeye sevk edilen kadın tutuklanaradak cezaevine gönderildi.

Bolu Dağı'nda bir dinlenme tesisinde terör örgütü PKK'ya katılmaya gittiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan daha sonra tutuklanan kadın  zanlının jandarma ekiplerini görünce otobüsün şoförlerin uyuduğu bagaj kısmında saklandığı ortaya çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsüne yoldan binen ve araçta şüpheli tavırlar sergileyen 19 yaşındaki B.G. adlı kadın, otobüs şoförü tarafından jandarma ekiplerine ihbar edildi. Şahsın canlı bomba olabileceği ihtimaline karşı otobüs TEM Otoyolu Abant Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu.

 

B.G., jandarma ekiplerini fark ederek başka bir otobüse binmek istedi. Ekiplerin kendisini fark ettiğini gören B.G., otobüs şoförlerinin uyudu bagaj kısmına girmek istedi. Vatandaşların uyarıları sonrasında B.G., jandarma ekipleri tarafından kısa süreli direniş sonrası gözaltına alınmıştı. 19 yaşındaki B.G., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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