Polis müdürlerine FETÖ baskını

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Bolu merkezli 5 ilde başlattığı operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı ifade edildi.

HABER: Gökhan Aksoy

Gözaltına alınanların arasında Bolu emniyeti kadrosunda görevli 2 emniyet müdürünün de bulunduğu ifade edildi. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Bolu'dan olduğu öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Bolu, Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir’de çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonda FETÖ’nün haberleşme programını kullandığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 kişinin de arandığı kaydedildi. Ev ve işyerlerindeki çok sayıda evrak ve dökümana el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüler.

Operasyonda aralarında 2 Emniyet Müdürü, rütbeli polisler, akademisyenler ve terör örgütüne bağlı çalışan şirket yöneticilerinin olduğu ifade edildi.