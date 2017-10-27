 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 107.846
  • Altın 155,786
  • Dolar 3,8203
  • Euro 4,4414
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C

Polis Yeniçağa’da güven verdi

»
Polis Yeniçağa’da güven verdi
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM, KOM, Asayiş, Norkatim ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Yeniçağa ilçesinde 100 polisle birlikte güven uygulaması yaptı. Her yer didik didik arandı. 3 kişi sorgulamaya alındı.

Gerede ve Mudurnu ilçelerinde yapılan güven uygulamasının üçüncüsü Perşembe akşamı Yeniçağa ilçesinde gerçekleştirildi. 100 polisle yapılan uygulamada Bolu Emniyet teşkilatı, ilçe halkına büyük bir güven verdi. Umuma açık yerler, eğlence mekanları ve internet kafelerde vatandaşların kimlik sorgulamalarının yanı sıra üst aramaları da yapıldı.

Yeniçağa otoyolu üzerinde yapılan uygulamada ise Doğu illerinden İstanbul iline gittiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada, bir vatandaşın sigara paketine gizlenmiş 35 gram esrar maddesi bulundu. 3 kişi sorgulanmak üzere Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 3 kişinin sorgusu hala devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirkol için Bolu el ele verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:56
  • Polis Yeniçağa’da güven verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:47
  • Firari torbacı kaçamadı27 Ekim 2017 Cuma 10:44
  • Cengiz komisyon ile bir araya geldi27 Ekim 2017 Cuma 10:38
  • Köpeğin korku dolu anları27 Ekim 2017 Cuma 10:13
  • GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!27 Ekim 2017 Cuma 00:02
  • Öğrencilerin can güvenliğini hiçe saydı26 Ekim 2017 Perşembe 18:10
  • Valilikten yayla evi uyarısı26 Ekim 2017 Perşembe 15:57
  • O öğretmen kaç yıl hapis cezası ile yargılanacak?26 Ekim 2017 Perşembe 14:06
  • Şehrin güneyi için yeni yol26 Ekim 2017 Perşembe 14:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim