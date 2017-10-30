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Polisi alarma geçirdi

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Polisi alarma geçirdi
Başkentte ikamet eden Bolulu kadın sürücü, otomatik koltuğunun altından sarkan kabloları fark edince "bomba paniği" yaşadı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği olayda kablonun koltuğa ait olduğu belirlendi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobiliyle Ankara’dan Bolu’ya gitmek üzere evinden ayrılan den Naile Y. isimli sürücü, Ulus Meydanı yakınlarına geldiğinde otomobilin otomatik koltuğunu indirmeye çalıştı. Koltuğu indirmeyi başaramayan sürücü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'daki eski Meclis'e kadar düzenlenecek olan yürüyüş için görevli olan polisten yardım istedi. Bu esnada koltuğunun altına bakan sürücü, sarkan kabloları görmesiyle panik yaşadı. Kablonun bomba düzeneği olabileceği ihtimalini düşünen polis, bomba imha uzmanlarından yardım talep etti.

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanları araç üzerindeki çalışmalarına başladı. Dedektör köpeklerle aracı didik didik arayan ekipler, kablonun koltuğa ait olduğunu belirledi.

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