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Polisler haftalarını kutladı

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Polisler haftalarını kutladı
Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü nedeni ile Bolu İl Polis Teşkilatı Anıt Park’da bir tören düzenledi.

Haber: Gökhan Aksoy

Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü sebebi ile Bolu İl Polis Teşkilatı kent merkezinde bulunan Anıt Park’da bir çelenk koyma töreni düzenledi. Sabah saatlerin Bolu Polis Teşkilatı’nın katılımları ile gerçekleşen tören şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı’nın ardından polis teşkilatı adına görevli polisler Atatürk heykeli önüne çelenk koydu.

ÖZEN’İN AİLESİDE GELDİ

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde İstanbul’da şehit düşen Bolulu polis memuru Ozan Özen’in anne ve babası da törene katıldı. 

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