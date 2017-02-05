Pota Beyi "Işık"ı gördü: 59-67

İlimizi Erkekler Basketbol 2.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı deplasmanda FMV Işıkspor'u 67-59 yenerek play-off yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Play-Off'un 2 iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadele Cumartesi günü saat 18.00'de İstanbul Fmv Işık Okulları Ayazağa Kampüsü Spor Salonu'nda oynandı. Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 10-9 önde kapattı. Maçın ilk yarısını da ekibimiz 23-22 geride tamamladı. 3.periyotta rakip takım farkı açtı ve son çeyreğe 45-38 önde girdi. Temsilcimiz son bölümde oyuna asıldı ve karşılaşmanın normal süresi 55-55 eşitlikle tamamlandı. Uzatmaya giden maçın ilk bölümünde rakibine 12-4 üstünlük kuran temsilcimiz maçtan 67-59 galip ayrılan taraf olarak 4.sıraya yükselmeyi başardı. Pota Beyi 15.haftada 11 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Karaçayır Spor Salonu'nda İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak